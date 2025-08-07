Ο Τζον Ίσνερ με δημόσια τοποθέτησή του, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter) τάχθηκε υπέρ της ανάκτηση της σημαίας από τους Ρώσους και τους Λευκορώσους αθλητές.

Ο Τζον Ίσνερ έγινε η πρώτη ηχηρή φωνή στο παγκόσμιο τένις, ζητώντας την επιστροφή της ρωσικής και λευκορωσικής σημαίας στα court. Ο πρώην Νο.8 του κόσμου δήλωσε ανοιχτά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter) πως ο αποκλεισμός των παραπάνω συμβόλων δεν έχει λόγω ύπαρξης.

Η δήλωση αυτή από τον έναν εκ των πιο χαρισματικών σέρβερ στο Tour έρχεται μέσα σε ένα περιβάλλον μακρόχρονου αποκλεισμού των κρατικών συμβόλων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από κάθε αθλητική διοργάνωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τις αρχές του 2022, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές αγωνίζονται υπό ουδέτερη σημαία, χωρίς ύμνους και χωρίς τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν επίσημα τη χώρα τους. Με τρία - συμπληρωμένα - χρόνια να έχουν περάσει από την πρώτη απαγόρευση, ο Ίσνερ εξέφρασε την άποψη πως έχει παρέλθει ο χρόνος για κάτι τόσο αυστηρό.

Στην δημοσίευσή του έγραψε:

«Μπορούν οι Ρώσοι τενίστες να πάρουν πίσω τη σημαία τους; Είναι πια λίγο γελοίο αυτό».

Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now. — John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος έχουν κινηθεί κατά καιρούς και άλλοι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας του τένις, αν και κανείς τους δεν είχε εκφραστεί τόσο ευθέως όσο ο Ίσνερ.