Την τέταρτη νίκη της στην Elite League, πέτυχε η Δάφνη, επικρατώντας του Παπάγου με 95-85, πραγματοποιώντας ολική ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Δάφνη επικράτησε του Παπάγου με 95-85, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη ανατροπή, γυρνώντας από το -12 και έχοντας εκπληκτικά ποσοστά από το τρίποντο στο τελευταίο δεκάλεπτο, βρήκαν την 4η νίκης του στο πρωτάθλημα.

Δάφνη - Παπάγου: Ο αγώνας

Η Δάφνη μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, σκοράροντας 24 πόντους στην επίθεση του πρώτου δεκάλεπτο, εκμεταλλεύοντας την αμυντική αδράνεια των φιλοξενουμένων.

Στην εξέλιξη του παιχνιδιού η ομάδα του Παπάγου, απάντησε, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό, έχοντας τον Μαλέλη πρωταγωνιστή και μείωσε στο ημίχρονο στους δύο, (45-43), 20’.

 

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον ρυθμό να είναι πεσμένος και τους παίκτες των δύο ομάδων να υποπέφτουν σε πιο εύκολα λάθη.
Οι φιλοξενούμενοι, πραγματοποίησαν ένα ξέσπασμα τρία λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου και με δίποντο του Άντερτον, έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (52-62).

Προς το φινάλε του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι με ένα τρίποντο του Τζιβελέκα και ένα δίποντο του Φιλιππάκου, μείωσαν στους 4 (67-71), 33', αναγκάζοντας τον coach Καρακώστα, να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας την ομάδα του να χάνει το σερί που είχε χτίσει από το τρίτο δεκάλεπτο.

Δύο λεπτά αργότερα, η Δάφνη, ολοκλήρωσε την ανατροπή της, με «κλειδί» το σουτ τριών πόντων και πέρασε μπροστά την αναμέτρηση (78-73), τέσσερα λεπτά πριν το τέλος και την επίθεσή της να λειτουργεί άψογα.

Ο Γιάννης Τζιβελέκας με ένα απίστευτο τρίποντο από τα 8.5 μέτρα και ταμπλό, έδωσε τη χαριστική βολή στον Παπάγο και χάρισε προβάδισμα επτά πόντων στην ομάδα του (87-80), 39'.

Το φινάλε του παιχνιδιού είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Δάφνη να πετυχαίνει την 4η νίκη της στην Elite League με τελικό σκορ 95-85.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-43, 55-67, 95-85

MVP ΗΤΑΝ ΟΠαναγιώτης Φιλιππάκος με 24 πόντους (7/13 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΦώτης Μαλέλης, με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 5 λάθη της Δάφνης.

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLBLKTOPFFOEFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEFF
#Players
2JOSUA PHILIP ANGLE *29:29134/1040%1/250%3/837.5%2/2100%13443022316
4ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *38:14195/1338.5%1/333.3%4/1040%5/5100%022124023327
6ΤΟΠΑΛΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ *25:1583/560%2/366.7%1/250%1/250%1010000326
7ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ22:48194/757.1%0/30%4/4100%7/887.5%11240002621
8ΕΤΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΙΜΑΝ13:1931/333.3%0/00%1/333.3%0/00%1011000103
9ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11CARTWRIGHT MAALIK JAJUAN *26:4193/742.9%3/560%0/20%3/475%53820301317
12ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *32:54249/1560%7/1353.8%2/2100%4/4100%14512112426
15ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ06:4200/00%0/00%0/00%0/00%0000000300
17ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ04:3800/20%0/00%0/20%0/00%0111000100
Team/Coaches02200
TOTALS9529/6246.8%14/2948.3%15/3345.5%22/2588%101424259451821116
EVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2ADDERTON JARRETT BRYCE *35:1091/812.5%1/616.7%0/20%7/887.5%2243441075
3ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *35:45167/1070%6/785.7%1/333.3%1/1100%13445300418
4ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ05:1500/00%0/00%0/00%0/00%0221001014
6ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7ΜΑΛΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ29:33259/1275%3/3100%6/966.7%1/250%24602210126
8ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *20:3462/366.7%0/00%2/366.7%0/00%00062110111
10ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΛΩΝΑΣ12:3542/366.7%2/366.7%0/00%0/00%0111210004
19ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ *37:4073/1127.3%2/450%1/714.3%0/00%06684300010
30SCOTT KALEB HASAN *23:28188/1080%8/1080%0/00%2/366.7%13403101319
Team/Coaches21301
TOTAL2008532/5756.1%22/3366.7%10/2441.7%11/1478.6%621272322154197

@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
     

