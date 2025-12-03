Την τέταρτη νίκη της στην Elite League, πέτυχε η Δάφνη, επικρατώντας του Παπάγου με 95-85, πραγματοποιώντας ολική ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Δάφνη επικράτησε του Παπάγου με 95-85, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη ανατροπή, γυρνώντας από το -12 και έχοντας εκπληκτικά ποσοστά από το τρίποντο στο τελευταίο δεκάλεπτο, βρήκαν την 4η νίκης του στο πρωτάθλημα.

Δάφνη - Παπάγου: Ο αγώνας

Η Δάφνη μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, σκοράροντας 24 πόντους στην επίθεση του πρώτου δεκάλεπτο, εκμεταλλεύοντας την αμυντική αδράνεια των φιλοξενουμένων.

Στην εξέλιξη του παιχνιδιού η ομάδα του Παπάγου, απάντησε, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό, έχοντας τον Μαλέλη πρωταγωνιστή και μείωσε στο ημίχρονο στους δύο, (45-43), 20’.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον ρυθμό να είναι πεσμένος και τους παίκτες των δύο ομάδων να υποπέφτουν σε πιο εύκολα λάθη.

Οι φιλοξενούμενοι, πραγματοποίησαν ένα ξέσπασμα τρία λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου και με δίποντο του Άντερτον, έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (52-62).

Προς το φινάλε του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι με ένα τρίποντο του Τζιβελέκα και ένα δίποντο του Φιλιππάκου, μείωσαν στους 4 (67-71), 33', αναγκάζοντας τον coach Καρακώστα, να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας την ομάδα του να χάνει το σερί που είχε χτίσει από το τρίτο δεκάλεπτο.

Δύο λεπτά αργότερα, η Δάφνη, ολοκλήρωσε την ανατροπή της, με «κλειδί» το σουτ τριών πόντων και πέρασε μπροστά την αναμέτρηση (78-73), τέσσερα λεπτά πριν το τέλος και την επίθεσή της να λειτουργεί άψογα.

Ο Γιάννης Τζιβελέκας με ένα απίστευτο τρίποντο από τα 8.5 μέτρα και ταμπλό, έδωσε τη χαριστική βολή στον Παπάγο και χάρισε προβάδισμα επτά πόντων στην ομάδα του (87-80), 39'.

Το φινάλε του παιχνιδιού είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Δάφνη να πετυχαίνει την 4η νίκη της στην Elite League με τελικό σκορ 95-85.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-43, 55-67, 95-85

MVP ΗΤΑΝ Ο…Παναγιώτης Φιλιππάκος με 24 πόντους (7/13 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Φώτης Μαλέλης, με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 5 λάθη της Δάφνης.

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL BLK TO PF FO EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EFF # Players 2 JOSUA PHILIP ANGLE * 29:29 13 4/10 40% 1/2 50% 3/8 37.5% 2/2 100% 1 3 4 4 3 0 2 2 3 16 4 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * 38:14 19 5/13 38.5% 1/3 33.3% 4/10 40% 5/5 100% 0 2 2 12 4 0 2 3 3 27 6 ΤΟΠΑΛΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ * 25:15 8 3/5 60% 2/3 66.7% 1/2 50% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 3 2 6 7 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22:48 19 4/7 57.1% 0/3 0% 4/4 100% 7/8 87.5% 1 1 2 4 0 0 0 2 6 21 8 ΕΤΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΙΜΑΝ 13:19 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 CARTWRIGHT MAALIK JAJUAN * 26:41 9 3/7 42.9% 3/5 60% 0/2 0% 3/4 75% 5 3 8 2 0 3 0 1 3 17 12 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ * 32:54 24 9/15 60% 7/13 53.8% 2/2 100% 4/4 100% 1 4 5 1 2 1 1 2 4 26 15 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 06:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04:38 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Team/Coaches 0 2 2 0 0 TOTALS 95 — 29/62 46.8% 14/29 48.3% 15/33 45.5% 22/25 88% 10 14 24 25 9 4 5 18 21 116