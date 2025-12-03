Ο Στέφανος Τζίμας έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις 24 λεπτά μετά το ντεμπούτο ως βασικός στην Premier League.

Είναι να μη σε θέλει... Λίγες ημέρες αφού πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League, ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε παιχνίδι πρωταθλήματος της Μπράιτον, σε αυτό κόντρα στην Άστον Βίλα. Ωστόσο αυτή η σπουδαία περίσταση συνδυάστηκε με τρομερή ατυχία.

Ο Έλληνας σέντερ φορ έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας στο 24ο λεπτό του ματς. Στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ, ο Τζίμας πάτησε άσχημα το πόδι του στο έδαφος και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονά αρκετά στο γόνατο. Στη συνέχεια, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς τον πάγκο της Μπράιτον. Άπαντες σε Αγγλία και Ελλάδα πλέον ελπίζουν να μην είναι κάτι σοβαρό και ο Τζίμας να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δράση.

Υπενθυμίζουμε πως σε 11 ματς, πριν το αποψινό, ο 19χρονος μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ με την Μπράιτον.