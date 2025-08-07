Σάκκαρη: Βράδυ Παρασκευής (8/8) η πρεμιέρα της στο Σινσινάτι

Δημήτρης Μύτικας
Σάκκαρη, Σινσινάτι
Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα της πρεμιέρας της στο τουρνουά του Σινσινάτι, την Παρασκευή (8/8), όπου θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα για ένα εισιτήριο στον δεύτερο γύρο του θεσμού

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Σινσινάτι για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα σκληρά courts της Αμερικής, με την ίδια να μαθαίνει την ώρα της πρεμιέρας της στο 1000άρι τουρνουά.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η αναμέτρησης της 30χρονης τενίστριας με την Καμίλα Ραχίμοβα αναμένεται να διεξαχθεί χρονικά τρίτη στο δεύτερο court της διοργάνωσης. Θα προηγηθούν τα ματς Καμίλο Ούγκο Καραμπέλ - Κέι Νισικόρι και Ντανιέλ Κόλινς - Τέιλορ Τάουσεντ. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβις στον αγώνα της Σάκκαρη αναμένεται περίπου στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση. Σάκκαρη και Ραχίμοβα έχουν παίξει στο παρελθόν, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Roland Garros. Τότε, η Ελληνίδα πήρε νίκη με straight sets (7-6|0|, 6-2).

Δείτε Επίσης

Σάκκαρη: Με qualifier στην πρεμιέρα και στο... βάθος Παολίνι
Σάκκαρη, Μόντρεαλ, Τένις

Η νικήτρια του ζευγαριού θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Τζασμίν Παολίνι, η οποία έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο ελέω του ranking της.

 

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (8/8) στο τουρνουά του Σινσινάτι

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    WTA Τελευταία Νέα