Σάκκαρη: Βράδυ Παρασκευής (8/8) η πρεμιέρα της στο Σινσινάτι
Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Σινσινάτι για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα σκληρά courts της Αμερικής, με την ίδια να μαθαίνει την ώρα της πρεμιέρας της στο 1000άρι τουρνουά.
Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η αναμέτρησης της 30χρονης τενίστριας με την Καμίλα Ραχίμοβα αναμένεται να διεξαχθεί χρονικά τρίτη στο δεύτερο court της διοργάνωσης. Θα προηγηθούν τα ματς Καμίλο Ούγκο Καραμπέλ - Κέι Νισικόρι και Ντανιέλ Κόλινς - Τέιλορ Τάουσεντ. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβις στον αγώνα της Σάκκαρη αναμένεται περίπου στις 23:00 ώρα Ελλάδας.
Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση. Σάκκαρη και Ραχίμοβα έχουν παίξει στο παρελθόν, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Roland Garros. Τότε, η Ελληνίδα πήρε νίκη με straight sets (7-6|0|, 6-2).
Η νικήτρια του ζευγαριού θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Τζασμίν Παολίνι, η οποία έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο ελέω του ranking της.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (8/8) στο τουρνουά του Σινσινάτι
Cincinnati ATP Masters 1000 Order of play - Friday, August 08, 2025 pic.twitter.com/0zPGQmZIZ6— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) August 7, 2025
