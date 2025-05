Τη δική του εξήγηση για τη λογομαχία ανάμεσα στον ίδιο και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τέλος του αγώνα έδωσε ο Αρτούρ Φις...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα στο τρίτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης από τον Αρτούρ Φις, με 2-6, 6-4, 6-2 και αποχαιρέτησε το ιταλικό Masters.

Στο τέλος της αναμέτρησης οι δύο τενίστες είχαν έναν έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χαιρετισμού με τον Αρτούρ Φις να δίνει την εξήγησή του, μετά το τέλος του ματς.

«Στο τέλος του ματς συζητήσαμε χωρίς εντάσεις. Μου αρέσει σαν παίκτης. Είναι καλό παιδί. Ένας σπουδαίος πρωταθλητής. Ήταν λίγο δύσκολα μετά τα μέσα του δεύτερου σετ. Σημάδευε το σώμα μου. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.

Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να το αντιμετωπίσω και μου έδωσε κίνητρο για να το κάνω αυτό. Στο τέλος μου είπε πως δεν σημάδευε το σώμα μου. Του είπα πως καταλαβαίνω και ότι είναι όλα καλά».

