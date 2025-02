Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει σχεδόν πάντα τον τρόπο του απέναντι στον Καρέν Χατσάνοφ κι επικρατώντας με 2-1 σετ πέρασε στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στον Καρέν Χατσάνοφ, νίκησε με 7-6(4), 2-6, 6-4 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά στο στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Κι εκεί το απόγευμα της Πέμπτης (27/2) γύρω στις 19:00 ώρα Ελλάδας θα παίξει με τον Ματέο Μπερετίνι για την πρόκριση στα ημιτελικά. Με τη σειρά του ο Ιταλός, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον Αυστραλό, Κρίστοφερ Ο'Κόνελ, επικρατώντας με 7-6(2), 6-2.

Ο Τσιτσιπάς σε 10 πλέον αγώνες με τον Καρέν Χατσάνοφ μετρά εννέα νίκες, παράλληλα έφθασε στην 350ή νίκη του στο tour και στον 4ο προημιτελικό του στο Ντουμπάι.

Fought. Battled. Won. 🇬🇷 @steftsitsipas records his 350th tour-level win to secure his 4th Dubai quarter-final appearance! 🌟 @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/yrPaAmJ3Rs

Ο Χατσάνοφ «έσβησε» break point για να κατακτήσει το εναρκτήριο game, ο Τσιτσιπάς με άσο έκλεισε το πρώτο δικό του service game κι έπειτα ισοφάρισε σε 2-2.

Ακολούθησαν τρία love games, με τον Ρώσο να κάνει το 3-2 και το 4-3. Στο 8ο game o Τσιτσιπάς αντιμετώπισε προβλήματα στο σερβίς, βρέθηκε αντιμέτωπος με break point και με διπλό λάθος, δεν το απέφυγε.

Ο Χατσάνοφ είχε το 5-3 και το σερβίς, όμως δεν το εκμετελλεύτηκε και με αβίαστο λάθος στο 30-40, δέχθηκε το break, με τον Τσιτσιπά να μένει στο σετ (5-4), να ισοφαρίζει σε 5-5 και να οδηγεί το σετ στο tie break. Στην έξτρα διαδικασία ο Τσιτσιπάς με δύο mini break προηγήθηκε 3-2 και 5-3, σερβίροντας έφθασε σε διπλό set point (6-4) και στην 1η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 7-6(4).

Σε game 18 πόντων, διάρκειας 10 σχεδόν λεπτών και στην 6η ευκαιρία ο Χατσάνοφ άνοιξε με break το 2ο σετ και με love game προηγήθηκε 2-0.

Τα δεδομένα στο σετ έγιναν πιο δύσκολα για τον Τσιτσιπά, που δέχθηκε νέο break, με τον Χατσάνοφ να ξεφεύγει με 3-0 και 4-0

O Tσιτσιπάς μείωσε σε 4-1, στο 7o game προηγήθηκε 0-40, όμως ο Χατσάνοφ με έξι στη σειρά πόντους το κατέκτησε για το 5-1.

Στο 8ο game ο Ρώσος σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ, αρχικά δεν εκμεταλλεύτηκε δύο set points, μετά ο Τσιτσιπάς έχασε τρεις διαδοχικές ευκαιρίες για break και τελικά σε game 20 πόντων ο Ρώσος στο 5o set point τι κατέκτησε με 6-2.

Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς είχε το προβάδισμα με 1-0 και 2-1. Στο 5ο game παρά τα τρία διπλά λάθη και τo break point του Χατσάνοφ στο 30-40, έφθασε στην κατάκτησή του για το 3-2.

Ο Χατσάνοφ χωρίς προβλήματα έκανε το 3-3, ο Τσιτσιπάς με love game πήρε νέο προβάδισμα με 4-3 κι έφθασε στο 5-4, στέλνοντας την πίεση στον αντίπαλό του.



Κι αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό, ο Χατσάνοφ από το 0-30, πήγε στο 40-30, όμως ο Τσιτσιπάς δημιούργησε match point και μετά το αποτυχημένο βολέ από τον Ρώσο, πέτυχε το break, που τον οδήγησε στην κατάκτηση του σετ με 6-4 και στην πρόκριση, έπειτα από δύο ώρες και 28 λεπτά.

Say hello to the last eight in Dubai 🇦🇪@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/UGkmdLmcVy