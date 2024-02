Ο Άντι Μάρεϊ είχε πολλά νεύρα στον αγώνα του με τον Ουγκό Ουμπέρ στο Ντουμπάι και μετά τον αποκλεισμό του μίλησε για το πότε οριοθετεί την απόχωρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Άντι Μάρεϊ είχε πολλά νεύρα στον αγώνα του με τον Ουγκό Ουμπέρ στο Ντουμπάι, που έφερε την ήττα με 6-2, 6-4 και τον αποκλεισμό στη φάση των «16».

Ο 37χρονος Σκωτσέζος νικώντας τον Ντένις Σαποβάλοφ στον 1ο γύρο, έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία με 500 νίκες σε σκληρή επιφάνεια, όμως τα πράγματα απέναντι στον Γάλλο, δεν πήγαν καλά.

Έξαλλος με έναν χαμένο πόντο ο Μάρεϊ χτύπησε τη ρακέτα του στη σκάλα του διαιτητή, ενώ σε κάποια άλλη στιγμή απευθυνόμενος στην ομάδα του είπε: «Δεν έχω ιδέα τι κάνω».

Andy Murray talking to his box and clearly struggling here in Dubai. pic.twitter.com/O7PuUf8WMD

Στο τέλος και στη συνέντευξη Τύπου, οριοθέτησε τον χρόνο απόχωρησής του από την ενεργό δράση.

«Ναι, μάλλον δεν πρόκειται να συνεχίσω να παίζω μετά το καλοκαίρι. Συνέχεια με ρωτάνε το ίδιο πράγμα, μετά από κάθε αγώνα και κάθε τουρνουά που παίζω. Βαριέμαι την ερώτηση για να είμαι ειλικρινής. Δεν πρόκειται να μιλήσω περισσότερο γι’ αυτό, αλλά ναι, δεν σκοπεύω μάλλον να παίξω μετά το φετινό καλοκαίρι» είπε αρχικά ο Μάρεϊ.

Andy Murray confirms imminent retirement as he’s “likely not playing past summer”.



He hopes to play Roland Garros and the Olympics for one last time, as well as playing at Wimbledon.



