Ο Σίνερ συνεχίζει το αήττητο και στο Ρότερνταμ

Στο 8-0 φέτος ο Γιάνικ Σίνερ που θα αντιμετωπίσει σήμερα στους «16» του Ρότερντμα, τον Γκαέλ Μονφίς.

Ο Γιάνικ Σίνερ ψάχνει αντίπαλο να τον κοντράρει…

Ο Ιταλός έφτασε το 8-0 στη φετινή σεζόν, κερδίζοντας και τον Μπόουτικ φαν ντε Σαντσχουλπ με 6-3, 6-3 στο Ρότερνταμ, μετά από μια ώρα και 27 λεπτά. Ο Σίνερ είχε 88% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο service (28/32) και 60% στο δεύτερο (9/15), κερδίζοντας εύκολα τον Ολλανδό για δεύτερη φορά φέτος.

That defensive lob tho @janniksin finding his way out of trouble!#abnamroopen pic.twitter.com/CuQ1dOs0e1

— Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2024

Στην επόμενη φάση θα παίξει με τον Γκαέλ Μονφίς, ο οποίος κέρδισε τον Σαποβάλοφ με 7-6, 7-6 και ο νικητής από αυτό το ματς, θα βρει απέναντί του τον Μίλος Ράονιτς στα προημιτελικά.

Στα προημιτελικά πέρασε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ που κέρδισε τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 3-6, 7-6, 7-5 και θα βρει μπροστά του τον Ντε Μινόρ.

Στους «16» προκρίθηκαν επίσης οι Ντιμιτρόφ (76, 6-3 τον Σονέγκο) και Ρούνε (5-4, 2-6, 6-1 τον Σαφιούλιν).