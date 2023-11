Με ανατροπή ο Τζόκοβιτς στον τελικό του Παρισιού

Μετά από ματς τριών ωρών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-1 σετ και αύριο στις 16:00 κόντρα στον Ντιμιτρόφ, θα διεκδικήσει τον 97ο τίτλο της καριέρας του.

Ενα ματς δεν τελειώνει αν δεν τα παρατήσει ο Τζόκοβιτς…

Απέναντι σε έναν Αντρέι Ρούμπλεφ που έκανε σπουδαίο παιχνίδι, κατάφερε να σημειώσει μία τεράστια ανατροπή και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό στο Masters του Παρισιού, έπειτα από τρεις ώρες και ένα λεπτό αγώνα (5-7, 7-6, 7-5).

He is INEVITABLE @DjokerNole is still unbeaten in #RolexParisMasters SF's as he defeats Rublev 5-7 7-6 7-5 and will meet Dimitrov in the final! pic.twitter.com/RplrnuDLG8 November 4, 2023

O Τζόκοβιτς ξεκίνησε το ματς με break, αλλά αμέσως απάντησε ο Ρούμπλεφ για το 1-1. Ο Ρώσος έπαιζε στο καλύτερο επίπεδο της καριέρας του, κρατώντας τα service game του, απέναντι σε έναν… λυσσασμένο Τζόκοβιτς που με εξαίρεση το 9ο game (τελείωσε με 3 άσους του Ρούμπλεφ), δεν άφησε πόντο να πέσει κάτω. Ομως, ο Ρούμπλεφ στο υπέρ του 6-5, κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Νο1 στον κόσμο με έναν winner και να πάρει το πρώτο σετ.

Upset on the cards?



The first set that @AndreyRublev97 has won vs Djokovic on a hard court!#RolexParisMasters pic.twitter.com/lVbnxDkVBw — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2023

Στο δεύτερο ο Νόλε ίδρωσε να κρατήσει το πρώτο game που σέρβιρε και αμφότεροι απέφυγαν τα break, με τον Σέρβο να σερβίρει για να μείνει στο ματς, στο εις βάρος του 5-4. Το υπερασπίστηκε άνετα, όπως και στο 6-5, για να κριθεί το σετ στο tie break. Εκεί έσπασε πρώτος το σερβίς του αντιπάλου του στο 3-2 και προηγήθηκε με 5-2 και 6-3, για να σερβίρει και να κλείσει το tie break στο 7-3 με άσο, στέλνοντας σε τρίτο σετ τον ημιτελικό.

Ο Σέρβος πήρε toilet break και αμέσως μετά ιατρικό τάιμ άουτ για ενοχλήσεις στην πλάτη, με τον Ρούμπλεφ να κοιτάζει απορημένος και εκνευρισμένος, πηγαίνοντας τελικά να πιάσει κουβέντα με την ομάδα του, έως ότου επιστρέψει στο ματς ο Τζόκοβιτς.

Οταν άρχισε το σετ, ο Νόλε στο υπέρ του 2-1 βρήκε διπλό break point, όμως ο Ρούμπλεφ κατάφερε να επιβιώσει.

Στο 6-5 υπέρ του Τζόκοβιτς, ήρθε το μοναδικό break που τελείωσε και το ματς. Ο Σέρβος βρήκε δύο ευκαιρίες από λάθη του Ρούμπλεφ και ο Ρώσος στο πρώτο match point έκανε διπλό λάθος, πετώντας με μανία την ρακέτα του στο court και στέλνοντας τον Σέρβο σε έναν ακόμη τελικό στην καριέρα του.Θα είναι ο υπ’ αριθμόν 137 τελικός στην καριέρα του, 58ος σε 1000αρι τουρνουά, ενώ αν το κατακτήσει θα φτάσει τα 40 Masters.