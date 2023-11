Σίνερ: «Έπρεπε να πάρω τη σωστή απόφαση για την υγεία μου»

Τι έγραψε ο Γιάνικ Σίνερ για την απόφαση να αποσυρθεί από το Masters του Παρισιού.

Η απόφαση του Γιάνικ Σίνερ να αποσυρθεί από τον αγώνα με τον Αλεξ ντε Μινόρ για τη φάση των «16» στο Masters του Παρισιού, απλά καταδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να εξετάσει η ATP, το βαρύ έως εξοντωτικό για τους παίκτες πρόγραμμα.

Οι διοργανωτές του Masters του Παρισιού, υποχρεώσαν τον 22χρονο Ιταλό και τον Μακένζι Μακντόναλντ να αρχίσουν το παιχνίδι τους τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και τον αγώνα να ολοκληρώνεται μετά τις 02:30 το πρωί (τοπική ώρα).

Ο Σίνερ πήρε την πρόκριση και κλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/11, 17:00) να επιστρέψει στο κεντρικό κορτ για το παιχνίδι με τον Ντε Μινόρ.

Ο Ιταλός, δεν εμφανίστηκε και αιτιολογώντας την απόφασή του έγραψε στο twitter τα εξής: «Λυπάμαι που ανακοινώνω ότι αποσύρομαι από τον σημερινό αγώνα στο Μπερσί. Τελείωσα τον αγώνα όταν ήταν σχεδόν στις τρεις τα ξημερώματα και δεν πήγα για ύπνο, παρά μόνο λίγες ώρες αργότερα.

Είχα λιγότερες από 12 ώρες για να ξεκουραστώ και να προετοιμαστώ για το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να πάρω τη σωστή απόφαση για την υγεία μου και το σώμα μου.

Οι επόμενες εβδομάδες με τους τελικούς του ATP εντός έδρας και το Davis Cup θα είναι πολύ σημαντικές, τώρα επικεντρώνομαι στην προετοιμασία για αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Τα λέμε στο Τορίνο! Δύναμη!».

Άμεση ήταν η αντίδραση από τον Κάσπερ Ρουντ, με τον Νορβηγό να σχολιάζει με ανάρτηση την απόφαση αποχώρησης του Σίνερ από το τουρνουά στο Παρίσι

«Μπράβο atptour, o καλύτερος τρόπος για να βοηθήσει έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο να αναρρώσει και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος όταν τελείωσε τον προηγούμενο αγώνα του στις 2:37 π.μ. σήμερα το πρωί, 14,5 ώρες για να συνέλθει.. τι αστείο» έγραψε ο Ρουντ.

Bravo @atptour way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning 14,5 hours to recover.. what a joke https://t.co/X5GsgY7scj