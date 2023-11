Ρούμπλεφ και Ντιμιτρόφ έκλεισαν τα πρώτα εισιτήρια για τους «8» στο Παρίσι

Πολύ εύκολα οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μπούμπλικ και Βαν ντε Ζάντσουλπ και συνεχίζουν στο Παρίσι.

Ο Ρούμπλεφ χρειάστηκε μόλις 64 λεπτά για να κερδίσει τον Ολλανδό (6-3, 6-3), έχοντας αδιανόητη αποτελεσματικότητα στο πρώτο σερβίς (88% κερδισμένοι πόντοι με 28/32) και μόλις 11 αβίαστα λάθη.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Σίνερ και Ντε Μινόρ.

