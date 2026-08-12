Οι διοικητικοί ηγέτες ΑΕΚ και ΟΦΗ βρίσκονται κανονικά στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον τελικό του Super Cup. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στο Ηράκλειο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Super Cup 2026 και φυσικά στο Παγκρήτιο βρίσκονται οι διοικητικοί ηγέτες των δυο ομάδων.

Όπως συνηθίζει σε κάθε γήπεδο, εντός και εκτός συνόρων, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ταξίδεψε στην Κρήτη, ώστε να βρεθεί για ακόμα μια φορά κοντά στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Από την πλευρά του ο μεγαλομέτοχος του Ομίλου, Μιχάλης Μπούσης, βρίσκεται εδώ και μερικά 24ωρα στο Ηράκλειο και μάλιστα παρέθεσε και γεύμα στην ομάδα ενόψει του πρώτου στόχου της χρονιάς.