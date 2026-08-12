ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): Στο Παγκρήτιο Ηλιόπουλος και Μπούσης
Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στο Ηράκλειο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Super Cup 2026 και φυσικά στο Παγκρήτιο βρίσκονται οι διοικητικοί ηγέτες των δυο ομάδων.
Όπως συνηθίζει σε κάθε γήπεδο, εντός και εκτός συνόρων, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ταξίδεψε στην Κρήτη, ώστε να βρεθεί για ακόμα μια φορά κοντά στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Από την πλευρά του ο μεγαλομέτοχος του Ομίλου, Μιχάλης Μπούσης, βρίσκεται εδώ και μερικά 24ωρα στο Ηράκλειο και μάλιστα παρέθεσε και γεύμα στην ομάδα ενόψει του πρώτου στόχου της χρονιάς.
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