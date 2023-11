Στέφανος Τσιτσιπάς: «Η Μπαντόσα ήταν η προπόνητριά μας στο διπλό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε για την Πάουλα Μπαντόσα πως ήταν αυτή που προετοίμασε προπονητικά τον ίδιο και τον αδελφό του Πέτρο, που έφθασαν στον τίτλο στο διπλό στο τουρνουά στην Αμβέρσα.

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάολα Μπαντόσα περνά και σε σχέση προπονητική. Όπως αποκάλυψε ο 25χρονος παίκτης η Ισπανίδα παίκρια βοήθησε προπονητικά τον ίδιο και τον αδελφό του Πέτρο να φθάσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό στο τουρνουά της Αμβέρσας.

«Η κατάκτηση του πρώτου μας τίτλου στο διπλό σήμαινε τόσα πολλά για μένα, για εκείνον, για τους γονείς μου που ήταν εκεί, για την Πάουλα που είναι η προπονήτριά μας στο διπλό. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, αλλά ήταν το πρώτο άτομο που πέρασε τρεις ή τέσσερις ώρες μαζί μας στο US Open, προπονώντας μας για το διπλό. ήταν εκεί στην πορεία, μας προετοίμαζε για τέτοιους αγώνες» δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

