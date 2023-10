Ο Σίνερ πέταξε εκτός τελικού στο Πεκίνο τον Αλκαράθ!

O Γιάνικ Σίνερ έκανε μαγική εμφάνιση και κέρδισε με 2-0 σετ τον Αλκαράθ, για να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά στο Πεκίνο.

Ο Γιάνικ Σίνερ έκανε ένα σχεδόν τέλειο ματς και άφησε τον Κάρλος Αλκαράθ εκτός τελικού!

Ο Ιταλός, σε ένα παιχνίδι με πολλές όμορφες φάσεις, που ξεσήκωσε ακόμη και το... ήρεμο κινεζικό κοινό, επικράτησε με 2-0 σετ, κερδίζοντας στο tie break (7-6) το πρώτο και με 6-1 το δεύτερο, για να πάει αύριο να παίξειστον τελικό κόντρα στον Μεντβέντεφ!

Για τον Σίνερ θα είναι ο 12ος τελικός καριέρας, με το ρεκόρ του να είναι 8-3, αλλά τους δύο από τους τρεις χαμένους τελικούς, τους απώλεσε από τον Μεντβέντεφ (φέτος και οι δύο σε Ρότερνταμ και Μαϊάμι). Ο Ρώσος μάλιστα στα μεταξύ τους ματς μετρά ρεκόρ 6-0!

Ο Αλκαράθ ξεκίνησε εντυπωσιακά καθώς προηγήθηκε με 2-0 και είχε δύο ευκαιρίες για να κάνει δεύτερο break και το 3-0! Ο Σίνερ όμως γλίτωσε από αυτό το εμπόδιο και άλλαξε όλο το σετ. Κέρδισε αμέσως πίσω το break και ισοφάρισε σε 2-2, για να φτάσει τελικά το σετ εκεί που ήθελε, στο tiebreak.

INSANE Outstanding tennis from both players! @janniksin #ChinaOpen pic.twitter.com/aZw1dBiIpH

Εκεί ο Ιταλός ήταν ανώτερος. Προηγήθηκε 5-1, είδε τον Καρλίτος να μειώνει σε 5-4, αλλά να κάνει εκεί ένα αβίαστο λάθος και με 7-4 ο Σίνερ πήρε το tie break και το πρώτο σετ.

Sinner strikes first @janniksin takes the opening set tiebreak against Alcaraz in their semi-final!#ChinaOpen pic.twitter.com/5LkIwC3Jin