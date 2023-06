Ο Αλκαράθ συνεχίζει στο Λονδίνο, πλησιάζοντας στην επιστροφή του στο Νο.1

Ο Κάρλος Αλκαράθ προκρίθηκε στα ημιτελικά στο Queen's Championships του Λονδίνου και απέχει δύο νίκες από την επιστροφή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει τη νικηφόρα του πορεία στο Queen's Championships. Ο Ισπανός νίκησε τον Γκριγκορ Ντιμιτρόφ με 6-4, 6-4 εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά.

Θα είναι ο πρώτος του ημιτελικός στο γρασίδι, με τον Αλκαράθ να διεκδικεί τον τίτλο, που θα του επιτρέψει να ξεπεράσει για μια ακόμα φορά τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντίπαλός του στον ημιτελικό του Σαββάτου (24/6) θα είναι ο Σεμπάστιαν Κόρντα, καθώς ο Αμερικανός νίκησε τον Κάμερον Νόρι με 6-4, 7-6(1).

