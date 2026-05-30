Μία δήλωση που θα συζητηθεί έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το ματς με τον Ζοάο Φονσέκα για τον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Ζοάο Φονσέκα χάρισαν ένα εξαιρετικό ματς στο κοινό του Roland Garros, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει μία τεράστια ανατροπή και να παίρνει την πρόκριση στη φάση των "16". Βέβαια, αυτό που τράβηξε επίσης τα βλέμματα ήταν οι δηλώσεις του Σέρβου μετά το ματς.

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος τενίστας φάνηκε αρκετά απογοητευμένος και αρκετά κουρασμένος στη συνέντευξη Τύπου. Ρωτήθηκε για το εάν θα λάβει μέρος και την επόμενη χρονιά, με τον ίδιο να είναι λακωνικός και ν' απαντά «δεν ξέρω». Ίδια ήταν η απάντηση και σε παρεμφερή ερώτηση για το εάν είναι ευχαριστημένος με το να δώσει το τελευταίο του ματς στη διοργάνωση κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα.

Παρά την ενόχληση που έδειξε με τις ερωτήσεις για ενδεχόμενη τελευταία του εμφάνιση στα court του Roland Garros, ο Νόλε συνεχάρη τον αντίπαλό του. Τόνισε ακόμη πως μετά το δεύτερο σετ δεν ένιωθε καλά σωματικά, για να συμπληρώσει λέγοντας «βγήκα από το γήπεδο και ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος γενικά με το παιχνίδι μου».

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

Για το ματς με τον Ζοάο Φονσέκα:

«Ήταν πραγματικά απίστευτο παιχνίδι. Προφανώς είναι δύσκολο να χάνεις, αλλά πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Ζοάο, άξιζε να κερδίσει. Χωρίς αμφιβολία έπαιξα καλύτερα από μένα στις κρίσιμες στιγμές. Βρήκε απίστευτους πόντους στα κρίσιμα σημεία του 4ου και του 5ου σετ. Έβρισκε τις γραμμές, χτυπούσε εντυπωσιακά την μπάλα, ήταν συγκλονιστικός. Τον συνεχάρηκα και του είπα ότι άξιζε τη νίκη, ότι έκανε ένα απίθανο ματς και πως πρέπει να νιώθει περήφανος. Του ευχήθηκα καλή τύχη για τη συνέχεια του τουρνουά. Νομίζω σήμερα είδαμε γιατί υπάρχει όλος αυτός ο ντόρος γύρω απ' αυτόν. Το επίπεδό του ήταν απίστευτο».

Για την σωματική του κατάσταση μετά το δεύτερο σετ:

«Θα ήταν ωραία αν ήταν best-of-three αγώνας, αλλά δεν ήταν. Ξέμεινα από ενέργεια και στα επόμενα σετ δεν ένιωθα καλά σωματικά. Στο τέλος του 4ου σετ είχα τη μεγάλη ευκαιρία, στο 3-4, 15-40. Αλλά (ο Φονσέκα) έπαιξε απίστευτους πόντους εκεί, σερβίροντας πολύ καλά. Στο τέλος το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον συγχαρώ και να του βγάλω το καπέλο. Έπαιξε εκπληκτικά στις κρίσιμες στιγμές».

Για το πώς εμφανίστηκε ο ίδιος στο Roland Garros:

«Οι ώρες που έπαιξα εδώ, ήταν σα να είχα παίξει σε όλα τα τουρνουά των τελευταίων τριών μηνών! Έπαιξα πολυ καλό τένις, είχα καλό επίπεδο. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήμουν τραυματίας και προσπαθούσα να επιστρέψω, ενώ έπαιξα απευθείας σε ένα Grand Slam και σ' αυτή την απαιτητική επιφάνεια, θεωρώ ότι το επίπεδό μου ήταν πραγματικά πολύ καλό. Προφανώς τώρα είμαι απογοητευμένος, γιατί μόλις βγήκα από το γήπεδο και ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος γενικά με το παιχνίδι μου».