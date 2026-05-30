Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό για το Game 2 (live Gazzetta, 17:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και θέλει τη νίκη στη SUNEL Arena για να στείλει τη σειρά σε τρίτο ματς.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έχει στη διάθεση του τον ΚιΣόν Φίζελ που τραυματίστηκε απέναντι στον Άρη. Αντίθετα, κανονικά θα αγωνιστεί ο αρχηγός Δημήτρης Φλιώνης παρά τον χαμό του πατέρα του την Παρασκευή.

Στην 12άδα βρίσκονται ξανά οι Κουζμίνσκας και Μπηλιώνης, λόγω των απουσιών του Φίζελ και του Αρσενόπουλου.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Μπηλιώνης.