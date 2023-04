Ένας από τους πόντους της χρονιάς παίχτηκε στη Μαδρίτη, με τον Μπεν Σέλτον να βρίσκει πέρασμα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Μπεν Σέλτον και Γιαν Λέναρντ Στρουφ διασταυρώνονται στον 2ο γύρο του Masters της Μαδρίτης και από πολύ νωρίς έδειξαν ότι το ντέρμπι μεταξύ τους υπόσχεται τρομερό θέαμα.

Υπαίτιος είναι κυρίως ο Αμερικανός που από το δεύτερο κιόλας game, πέτυχε έναν από τους πόντους της χρονιάς. Ο Σέλτον κυνήγησε μία μπάλα από τη μία άκρη του κορτ στην άλλη και με... no look χτύπημα από το μπάκχαντ, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό passing shot.

Δείτε το τρομερό χτύπημα του Σέλτον

SHOT OF THE YEAR CONTENDER 🤑@BenShelton goes behind-the-back!!!#MMOpen pic.twitter.com/BXQVp8mzLC