Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι στο Masters της Μαδρίτης, πιθανός πρώτος αντίπαλος ο Ντομινίκ Τιμ, βρίσκεται στο ίδιο μέρος του ταμπλό με τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Ο Ντομινίκ Τιμ μπορεί να είναι ο πρώτος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Masters της Μαδρίτης, που ξεκινά την Τετάρτη (26/4).

Ο Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι που θα κληθεί να ακολουθήσει στη Μαδρίτη, καθώς κληρώθηκε στο ίδιο μέρος του ταμπλό με τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Θα αρχίσει από το 2ο γύρο, με τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στους Ντομινίκ Τιμ και Κάιλ Έντμουντ Έβανς. Στον 3ο γύρο ο Τσιτσιπάς μπορεί να έχει πιθανό αντίπαλο τον Σεμπάστινα Μπάεθ και στον 4ο γύρο τον Νταν Εβανς ή τον Τόμι Πολ.

Projected quarter-finals (by seed) | ATP



Alcaraz vs Rublev

Ruud vs Rune

Auger-Aliassime vs Tsitsipas

Fritz vs Medvedev @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/xlzHpBzJa1