Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με συμπαίκτη τον Νίκολας Μαχούτ νικώντας τους Μάτβε Μίντελκοπ και Αντρέας Μίες με 2-0 προκρίθηκαν στα προημιτελικά στο διπλό ανδρών στο τουρνοουά της Βαρκελώνης.

Με πρόκριση στο διπλό άρχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την παρουσία του στο τουρνουά της Βαρκελώνης. Με συμπαίκτη τον Γάλλο, Νίκολας Μαχούτ επιβλήθηκαν των Μάτβε Μίντελκοπ (Ολλανδία) και Αντρέας Μίες (Γερμανία) με 7-6(2), 6-4 και προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Οι Τσιστιπάς/Μαχούτ άρχισαν τπον αγώνα με love game και σβήνοντας break point έκαναν το 2-1 και με το 2ο love game, διατήρησαν το προβάδισμα με 3-2.



Οι Μίντελκοπ/Μίες απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, όμως οι Τσιστιπάς/Μαχούτ διατηρώντας με άνεση το σερβίς τους έκαναν το 5-4 και το 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break.

Mahutsipas FTW @nmahut& @steftsitsipas get the win in Barcelona, 7-6 6-4 over Middelkoop & Mies#BCNOpenBS pic.twitter.com/tspaVOOm87