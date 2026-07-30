Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό.

O Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη βόμβα αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:15) για λογαριασμό του τριφυλλιού προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

O ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε τη συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μέσω story ανέβασε μία φωτογραφία με τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλίας συνοδεύοντάς τη με ένα γαλλικό τραγούδι.