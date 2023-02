Ο Κάμερον Νόρι με συγκλονιστική εμφάνιση νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ με 5-7, 6-4, 7-5 και κατέκτησε τον τίτλο στο 500άτι τουρνουά στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σε έναν τελικό γεμάτο ανατροπές ο Κάμερον Νόρι υπέταξε τον Κάρλος Αλκαράθ με 5-7, 6-4, 7-5 κατακτώντας τον τίτλο στο χωμάτινο 500άρι τουρνουά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ύστερα από μάχη δύο ωρών και 42 λεπτών.

Ο 28χρονος Βρετανός έφθασε στον 5ο τίτλο της καριέρας του και παράλληλα ανέβηκε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη και συγκεκριμένα στο Νο.21

CAMERON MARAVILHOSO The moment @cam_norrie defeated Alcaraz 5-7 6-4 7-5 to clinch the #RioOpen title! pic.twitter.com/m6jMBZmDwK

Ο Αλκαράθ μετά τον τίτλο στο Μπουένος Άιρες έδειξε έτοιμος να σηκώσει την κούπα και στο Ρίο, προηγήθηκε 7-5, 3-0, αλλά ο Νόρι αντέστρεψε τα δεδομένα.

Ο 19χρονος Ισπανός κατακτώντας τον τίτλο θα έφθανε στους 6.980β. και θα συγκατοικούσε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.1.

Ακόμα, όμως και αν γινόταν ο Ισπανός θα παρέμενε στο Νο.2, καθώς σε ισοβαθμία στο παγκόσμιο ranking, o τενίστας που έχει τους περισσότερους πόντους σε ATP Finals, Grand Slams και ATP Masters 1000, είναι αυτός που βρίσκεται από πάνω. Στην περίπτωσή τους ο Τζόκοβιτς έχει 5.820 πόντους, έναντι 5.090 του Αλκαράθ, το τελευταίο 12μηνο.

Στο 1ο σετ ο Αλκαράθ είχε συνεχώς το προβάδισμα μέχρι το 4-3. Στο επόμενο game o Νόρι βρέθηκε στο 15-40 και μετά σε αβαντάζ, όμως άντεξε και ισοφάρισε 4-4. Στο 10ο game o Αλκαράθ έφθασε στο αβαντάζ και σε set point, αλλά και πάλι ο Βρετανός βρήκε τη λύση, κάνοντας το 5-5. Όμως στην 3η ευκαιρία ο Αλκαράθ έφθασε στο ζητούμενο. Στο 12ο game o Αλκαράθ προηγήθηκε 0-30, ο Νόρι προσπέρασε 40-30, όμως με δύο σερί πόντους ο Αλκαράθ έφθασε στο πλεονέκτημα και στο 2ο set point, που το κατέκτησε, μαζί και το σετ 7-5 σε 58 λεπτά.

Ο Αλκαράθ βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο 1ο game του 2ου σετ, ο Νόρι προηγήθηκε 15-40, όμως ο Ισπανός με τέσσερις σερί πόντους έκανε το 1-0.

Ξανά με τέσσερις διαδοχικούς πόντους ο Αλκαράθ μετέτρεψε το 40-15 σε break για το 2-0 και με love game ξέφυγε στο 3-0. Ο Νόρι δημιούργησε νέες ευκαιρίες για break στο 5ο game και το 15-40 και τελικά έφθασε σε αυτό, μειώνοντας σε 3-2 και κρατώντας το σερβίς του ισοφάρισε 3-3.

Incredible



Visibly injured, @carlosalcaraz reels off four straight return points to break Norrie back in the third set!#RioOpen pic.twitter.com/fbgC8TnFuW