Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ του Αμερικανού Κόρντα και κατέκτησε το τουρνουά της Αδελαΐδας ξεκινώντας με τίτλο το

Ο Σέρβος τενίστας δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι κι έχασε το πρώτο σετ από τον Κόρντα στο τάι-μπρεϊκ με 10-8 (7-6), γεγονός που προκάλεσε και την έκρηξή του απέναντι στον αδερφό του και τον μάνατζέρ του, τους οποίους και έδιωξε από το μποξ του.

Ο Τζόκοβιτς έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ και παρ' ότι τα χρειάστηκε άφου έφτασε στο σημείο να «σβήσει» και championship point, πήρε το σετ στο τάι-μπρεϊκ με 7-3 (7-6) και ισοφάρισε σε 1-1. Ο Σέρβος αθλητής επικράτησε και στο τρίτο σετ με 6-4 φτάνοντας έτσι τελικά στην κατάκτηση του τίτλου στην Αδελαΐδα με 2-1 σετ.

Αυτός ήταν ο 92ος τίτλος της καριέρας του σε ATP ισοφαρίζοντας στην σχετική λίστα τον μεγάλο του αντίπαλο Ραφαέλ Ναδάλ. Μπροστά τους οι δύο έχουν τους Τζίμι Κόνορς με 109, Ρότζερ Φέντερερ με 103 και Ιβάν Λεντ με 94.

Most men’s singles titles in the Open Era 👀



109 Connors

103 Federer

94 Lendl

92 Djokovic

92 Nadal pic.twitter.com/5ZNhmUkDps