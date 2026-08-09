Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η πρεμιέρα της Μπενφίκα και της Πόρτο στη Liga Portugal και το League Cup
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Τσβόλε - Άγιαξ, με τις δύο ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στη φετινή Eredivisie. Σέντρα στις στις 15:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime.
Στη Σκωτία, η Κιλμαρνοκ υποδέχεται τη Σέλτικ στις 15:30 (Cosmote Sport1) και λίγο αργότερα, στις 18:00, η Ρέιντζερς φιλοξενεί τη Χιμπέρνιαν (Cosmote Sport1). Την ίδια ώρα στην Αγγλία, η Μάνσφιλντ αντιμετωπίζει τη Σέφιλντ στο πλαίσιο του League Cup, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Action24.
Τέλος, η Πόρτο και η Μπενφίκα ξεκινούν σήμερα τις φετινές τους υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Στις 20:00, οι Δράκοι κοντράρονται με την Αλβέρκα (Cosmote Sport2) και η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ακαδέμικο ντε Βιζέου στις 22:30 (Cosmote Sport1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Τσβόλε - Άγιαξ (15;30, Nova Sports prime)
- Κίλμαρνοκ - Σέλτικ (15:30, Cosmote Sport 1)
- Ρέιντζερς - Χιμπέρνιαν (18:00, Cosmote Sport 1)
- Μάνσφιλντ - Σέφιλντ (18:00, Action24)
- Πόρτο - Αλβέρκα (20:00, Cosmote Sport 2)
- Μπενφίκα - Ακαδέμικο ντε Βιζέου (22:30, Cosmote Sport1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.