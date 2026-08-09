Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας και τα παιχνίδια σε Πορτογαλία, Ολλανδία και Αγγλία.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Τσβόλε - Άγιαξ, με τις δύο ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στη φετινή Eredivisie. Σέντρα στις στις 15:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime.

Στη Σκωτία, η Κιλμαρνοκ υποδέχεται τη Σέλτικ στις 15:30 (Cosmote Sport1) και λίγο αργότερα, στις 18:00, η Ρέιντζερς φιλοξενεί τη Χιμπέρνιαν (Cosmote Sport1). Την ίδια ώρα στην Αγγλία, η Μάνσφιλντ αντιμετωπίζει τη Σέφιλντ στο πλαίσιο του League Cup, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Action24.

Τέλος, η Πόρτο και η Μπενφίκα ξεκινούν σήμερα τις φετινές τους υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Στις 20:00, οι Δράκοι κοντράρονται με την Αλβέρκα (Cosmote Sport2) και η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ακαδέμικο ντε Βιζέου στις 22:30 (Cosmote Sport1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας