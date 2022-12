Ο Νικ Κύργιος με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού αυτοπροτάθηκε για κορυφαίος προπονητής για το 2022, καθώς χωρίς τεχνικό ήταν φιναλίστ στο Wimbledon.

Η ATP ανακοίνωσε την Τετάρτη (30/11) τους υποψήφιους για τους κορυφαίους της χρονιάς σε πέντε κατηγορίες, ανάμεσα σε αυτές και για τον κορυφαίο προπονητή.

Ο Νικ Κύργιος με δόση αυτοσαρκασμού, αυτοπροτάθηκε για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς, βρίσκοντας και μια ευκαιρία για να μας θυμίσει ότι έκανε μια πολύ καλή σεζόν χωρίς να έχει προπονητή στο πλευρό του.

Ο 27χρονος Ελληνοαυστραλός θύμισε σε όλους πως χωρίς προπονητή έκανε μια πολύ καλή σεζόν, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Wimbledon. Γι' αυτό και αυτοπροτάθηκε για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

«Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα έπρεπε να είμαι προπονητής της χρονιάς. Οδήγησα τον εαυτό μου στον τελικό του Wimbledon», έγραψε μ στο Twitter ο Κύργιος.

"To be honest I should be in coach of the year, I coached myself to a Wimbledon final "



