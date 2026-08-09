Οι Κάιλ Αλεξάντερ και Τρέβορ Χάτζινς έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις μετά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστούν στον ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Κυριακής (09/08) οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Τρέβορ Χάτζινς και Κάιλ Αλεξάντερ, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τρεις από τις νέες μεταγραφές της ομάδας, η οποία μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας.

Ο Αλεξάντερ, στις πρώτες του δηλώσεις, δήλωσε τον ενθουσιασμό του που θα παίξει στον ΠΑΟΚ, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους του συλλόγου.

Όσα είπε ο Αλεξάντερ

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Συζητούσαμε προηγουμένως και για το πρόγραμμα της ομάδας και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας, μέχρι να μπούμε στο γήπεδο για τα επίσημα παιχνίδια.

Νομίζω ότι όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσοι θα απαρτίζουν την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους και να είμαστε μέρος σε κάτι πολύ ξεχωριστό».

Οι πρώτες δηλώσεις του Κάιλ Αλεξάντερ μετά την άφιξή του για λογαριασμό του ΠΑΟΚ#paokbc pic.twitter.com/W1Cymy87Qe — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 9, 2026

Ο Χάτζινς από την άλλη, στάθηκε στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και στον στόχο του EuroCup.

Όσα είπε ο Χάτζινς

«Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλές προοπτικές ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς παίκτες και, σε συνδυασμό με τους προπονητές μας και τη δουλειά που θα κάνουμε, θα γίνει μια πολύ καλή, δυνατή ομάδα, που θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί τη φετινή σεζόν. Έχω το προαίσθημα ότι η ομάδα θα είναι μια πολύ καλή ομάδα, θα είναι πολύ δυνατή και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο του EuroCup».