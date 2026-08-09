Παυλίδης: Πέτυχε με σουτάρα το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα!

Παυλίδης: Πέτυχε με σουτάρα το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα!

Νίκος Κικίδης
Παυλίδης: Πέτυχε με σουτάρα το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα!

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Ιδανικό ποδαρικό για τον Παυλίδη στη νέα σεζόν στην Πορτογαλία, καθώς άνοιξε λογαριασμό στην πρεμιέρα της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα με εντυπωσιακό τελείωμα.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα! Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στο νέο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας σε εντυπωσιακή φόρμα και χρειάστηκε μόλις δέκα λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στη νέα σεζόν, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στην Primeira Liga.

Στο 10΄συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην πλάτη της άμυνας, είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ λίγο έξω από την εστία του και με εντυπωσιακό σουτ τον νίκησε από μακριά για να γράψει το 1-0 απέναντι στην Ακαδέμικο Βισέου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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