Η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στη φάση των «16» του EuroBasket U16.

Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Εθνική Παίδων, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16. Η «γαλανόλευκη» επέβαλε τον ρυθμό της κόντρα στη Γεωργία και κατάφερε να φτάσει στην άνετη νίκη με 86-63.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη νοκ άουτ φάση, εκεί όπου η Ελλάδα έμαθε τον αντίπαλό της. Η Εθνική, θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στη φάση των «16», η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της, με ρεκόρ 2-1.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Τρίτη (11/08), με την ώρα διεξαγωγής να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή.