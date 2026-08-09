Εθνική Παίδων: Αυτή είναι η αντίπαλός της στη φάση των «16»
Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Εθνική Παίδων, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16. Η «γαλανόλευκη» επέβαλε τον ρυθμό της κόντρα στη Γεωργία και κατάφερε να φτάσει στην άνετη νίκη με 86-63.
Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη νοκ άουτ φάση, εκεί όπου η Ελλάδα έμαθε τον αντίπαλό της. Η Εθνική, θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στη φάση των «16», η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της, με ρεκόρ 2-1.
Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Τρίτη (11/08), με την ώρα διεξαγωγής να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή.
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