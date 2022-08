Ο Γιάνικ Σίνερ παρά την απώλεια του πρώτου σετ, πήρε τα σκήπτρα από τον Κάρλος Αλκαράθ κερδίζοντας τον τελικό στην Κροατία.

Τον πρώτο του τίτλο στο 2022 κατέκτησε ο Γιάνικ Σίνερ.

Ο 21χρονος Ιταλός έκανε εξαιρετικό ματς κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ στο τουρνουά του Ούμαγκ, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-7, 6-1, 6-1).

First on clay



The moment @janniksin defeated Alcaraz to win his 6th ATP title!#CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/FFqJatnyga