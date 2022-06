Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά από 4,5 μήνες είναι ξανά σε τελικό και στην Ολλανδία θα πάει να γιορτάσει το Νο1 της κατάταξης με τίτλο.

Μετά το Australian Open o Ντανίλ Μεντβέντεφ επιστρέφει ξανά σε τελικό!

Αυτή τη φορά στο γρασίδι και το τουρνουά του Χερτόγκενμπος της Ολλανδίας όπου στον ημιτελικό επικράτησε του Αντριάν Μαναρινό με 2-0 σετ (7-5, 7-5).

FINAL BOUND @DaniilMedwed defeats Mannarino 7-5 7-5 to book his spot in the #LibemaOpen final!@LibemaOpen pic.twitter.com/L7phpFefV3