Χερτόγκενμπος: Ο απίθανος φαν Ριτχόφεν απέκλεισε τον Αλιασίμ και παίζει στον τελικό

Το Νο205 της παγκόσμιας κατάταξης, η Τιμ φαν Ριτχόφεν, προκρίθηκε στον πρώτο τελικό της καριέρας του στο Tour.

Την περασμένη Δευτέρα ο Τιμ φαν Ριτχόφεν ήταν στο Νο205 της παγκόσμιας κατάταξης και χωρίς ούτε μία νίκη στην καριέρα του σε κυρίως ταμπλό του Tour!

Σήμερα (11/6) προκρίθηκε στον τελικό του Χερτόγκενμπος, κερδίζοντας το Νο9 του κόσμου, τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ!

First ATP Tour win

First top 10 win

First ATP Final



An INCREDIBLE week of firsts for @timvanrijthoven! pic.twitter.com/cnToCyVc91