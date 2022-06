Σαμπαλένκα και Αλεξάντροβα στον τελικό του Χερτόγκενμπος

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο φέτος στο γρασίδι, επί ολλανδικού εδάφους.

Είναι γνωστό πως το γρασίδι είναι η αγαπημένη επιφάνεια της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Και στην πρώτη της παρουσία στην σεζόν του γρασιδιού, διεκδικεί και τον τίτλο. Προκρίθηκε στον τελικό του Χερτόγκενμπος στην Ολλανδία, κερδίζοντας στα ημιτελικά την Αμερικανίδα Ρότζερς με 2-0 σετ (7-6, 6-0).

Cruise control



Top seed @SabalenkaA is through to her second singles final of the year, defeating Rogers in straight sets.#LibemaOpen pic.twitter.com/r3NfvxWHop