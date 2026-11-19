Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον οπίσθιο μηριαίο κι αποφάσισε να συνεχίσει την παρουσία του στα ATP Finals.

Περισσότερο ανησυχητικές αποδείχθηκαν οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Κάρλος Αλκαράθ στον οπίσθιο μηριαίο, στη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα του με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ την Τετάρτη (18/11), που του εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Αλκαράθ ακύρωσε την προπόνηση της Πέμπτης (19/11) για να βρεθεί στο Ινστιτούτο Αθλητιατρικής στην ιταλική πόλη, προκειμένου να περάσει από σειρά εξετάσεων. Ο 23χρονος Ισπανός περίμενε τα αποτελέσματα αυτών και σε συνεργασία με την ομάδα του να έπαιρνε απόφαση για το αν θα συνέχιζε στα ATP Finals.

Τα νέα ήταν ευχάριστα και ο παίκτης από τη Μούρθια θα παίξει κανονικά την Παρασκευή (20/11, 14:00) τον αγώνα του με τον Φλάβιο Κομπόλι για την 3η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με την ελπίδα να μην υπάρξει κάποια επιδείνωση, καθώς το Σάββατο (21/11) ακολουθούν οι ημιτελικοί.

🏥 Carlos Alcaraz abandona el Instituto de Medicina del Deporte de Turín, donde se ha sometido a una resonancia magnética en el isquiotibial izquierdo 🎾 Su continuidad en las #ATPFinals depende de los resultados de la prueba ❌ El murciano ha cancelado su entrenamiento de hoy https://t.co/1s2aKD1j4d November 19, 2026

Ο Αλκαράθ δεν θα μπορούσε να αποφύγει τον αγώνα με τον Κομπόλι, με βάση τους κανονισμούς ήταν υποχρεωμένος να εμφανιστεί στο κορτ κι έπειτα από κάποια games να αποσυρθεί, αν και πάλι δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς μια αποχώρηση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σενάρια πρόκρισης.

Όπως και να' χει ο αγώνας του με τον Κομπόλι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς ο Αλκαράθ έχει εξασφαλίσει την 1η θέση στο «Ivan Lendl Group» και ο Κομπόλι έχει αποκλειστεί.

Αντίθετα, ο νικητής από το παιχνίδι του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φράνσις Τιάφο (21:30), θα κρίνει το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στα ημιτελικά.