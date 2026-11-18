Ο Κάρλος Αλκαράθ σε 72 λεπτά νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ και πέτυχε τη 2η νίκη του στα ATP Finals στο Τορίνο και την 11η συνεχόμενη στο tour.

O Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία των τελευταίων έξι περίπου εβδομάδων και στο Τορίνο, ο 23χρονος νίκησε με άνεση και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-2, 6-4, πετυχαίνοντας το δύο στα δύο στα ATP Finals και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Αλκαράθ, προερχόμενος από την κατάκτηση των τίτλων στο 500άρι της Βιέννης και στο Masters του Παρισιού, έφθασε στις 11 διαδοχικές νίκες.

Νίκησε για 8η φορά σε 11 συνολικά συναντήσεις τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, πετυχαίνοντας τη 2η νίκη του στα ATP Finals, χωρίς να έχει χάσει σετ και είναι στην 1η θέση στο «Ivan Lendl Group».

Μοναδική «σκιά» για τον Αλκαράθ ήταν η ιατρική φροντίδα που δέχθηκε μετά το 3ο game στο 2ο σετ, για ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, κάτι που δεν φάνηκε να τον επηρεάζει στη συνέχεια, κλείνοντας τον αγώνα σε 72 λεπτά.

Carlos Alcaraz signs the camera after beating Medvedev at the ATP Finals He's coming for everyone. 🇪🇸 https://t.co/y3zcCtjluH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 18, 2026

Η πρόκρισή του στα ημιτελικά θα μπορεί να «σφραγιστεί» από το βραδινό παιχνίδι (21:30) της 2ης αγωνιστικής του ομίλου, αν ο Φράνσις Τιάφο κερδίσει ένα σετ από τον Φλάβιο Κομπόλι.

Ο Μεντβέντεφ μετά τη νίκη του επί του Κομπόλι με 2-0 σετ, γνώρισε την πρώτη του ήττα και την τελευταία αγωνιστική την Παρασκευή (20/11) θα αγωνιστεί με τον Τιάφο, από την άλλη ο Aλκαράθ με αντίπαλο τον Κομπόλι θα πάει για την 3η νίκη και την 1η θέση στον όμιλο, που σημαίνει πως στα ημιτελικά δεν θα συναντήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.