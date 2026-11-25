Οι ορισμοί των διαιτητών από την ΚΕΔ για την 12η αγωνιστική της Superleague.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 12η «στροφή» της Superleague, με το «ντέρμπι» των Δικεφάλων να είναι αυτό που ξεχωρίζει (29/11, 21:00, Live από το Gazzetta).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθεί στην «Allwyn Arena» τον ΠΑΟΚ και «άρχων» του ματς θα είναι ο Βόσνιος, Ιφράν Πελίτο, Elite κατηγορίας της UEFA. Μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισίμπεγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου. Ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπέκελ, με AVAR τον συμπατριώτη του Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Στο επόμενο ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και το «Κλεάνθης Βικελίδης» για το «ραντεβού» με τον Άρη (29/11, 19:00). Εκεί έχουμε ελληνική «σφυρίχτρα» με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να έχει την ευθύνη του ματς, με τους Ιταλούς Ροζάριο Αμπίσο και Αλεσάντρο Προντέρα στο VAR και το AVAR αντίστοιχα. Όσον αφορά το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός εκεί έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα με VAR τους Πολυχρόνη και Μέγα.

Στο Βόλος – Αστέρας AKTOR διαιτητής είναι ο Ζαμπάλας και VAR Πουλικίδης, Φίτσας. Στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό θα σφυρίξει ο Κατοίκος και στο Κηφισία - Καλαμάτα ο Γιουματζίδης και τέλος στο ΟΦΗ - Λεβαδειακός ο Βεργέτης.