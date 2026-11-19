Ο Φράνσις Τιάφο νίκησε τον Φλάβιο Κομπόλι με 2-0 σετ και παράλληλα έστειλε τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Φράνσις Τιάφο πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στα ATP Finals στο Τορίνο, επικρατώντας επί του Φλάβιο Κομπόλι με 7-6(6), 6-0 και διατήρησε τις ελπίδες του να περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η νίκη του εξασφάλισε στον Κάρλος Αλκαράθ την πρόκριση στην τετράδα από την πρώτη θέση του «Ivan Lendl Group».

Ο Τιάφο στον αγώνα με τον Κομπόλι χρειάστηκε να σώσει δέχτηκε διπλό set point στο tie-break, στο 4-6, για να πάρει τέσσερις πόντους στη σειρά και να κατακτήσει το 1ο σετ με με 7-6(6). Στη συνέχεια ο Αμερικανός κυριάρχησε επί του Ιταλού στη συνέχεια και με bagel set (6-0), έφθασε στη νίκη.

Ο όμιλος ολοκληρώνεται την Παρασκευή (20/11), ο Αλκαράθ σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον θα παίξει με τον Κομπόλι, που δεν έχει ελπίδες πρόκρισης.

Αντίθετα, από τον αγώνα του Τιάφο με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κριθεί η 2η θέση στον όμιλο και ο παίκτης που θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα ημιτελικά.