Καβαλίερς - Γκρίζλις 121-124: Δεν έφτασε ο πληθωρικός Χεζόνια (vid)
Ο πλουραλισμός του Μάριο Χεζόνια δεν έφτασε στους Καβαλίερς (8-8), που γνώρισαν εντός έδρας ήττα από τους Γκρίζλις (11-4) με 124-121. Ο «Super Mario» είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28:02, συνεχίζοντας τις άκρως θετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα των «Ιπποτών» στον μαγικό κόσμο του NBA.
Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα αλλά με εξαίρεση το πρώτο δωδεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι είχα τα ηνία. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σπένσερ με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 29:27. Ακολούθησε ο Χέντρικς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για τους Cavs, το «πρώτο βιολί» ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 35:26, συνεπικουρούμενος από τον Άλεν, που τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29:37.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-30, 72-71, 99-100, 121-124
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