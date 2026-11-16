Ο Βάσκος και έμπειρος προπονητής ήταν πολύ συγκεκριμένος όταν του τέθηκε σχετική ερώτηση για το παρόν έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ένας προπονητής που θέλει και αυτός τον χρόνο του σε μία νέα ομάδα. Ανέλαβε τον Ολυμπιακό γνωρίζοντας ότι θα είχε - και θα συνεχίσει να έχει - ένα ρόστερ που είχε φτιαξεί με βάση τις επιθυμίες του προκατόχου του. Το διάστημα της διακοπής του έδωσε τη δυνατότητα να δώσει έξτρα μέρες αδείας στους παίκτες του αλλά πάντα με την αξίωση για δουλειά καθώς μετά την επιστροφή στα ματς ο Ολυμπιακός ξεκινά με Ηρακλή και Μίλαν και έχει και συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν όταν ρωτήθηκε ο Βάσκος από ανθρώπους της ομάδας για το ρόστερ ζήτησε και άλλο χρόνο για να το αξιολογήσει. Θέλει να δει όλα τα εναπομείναντα ματς ως τη διακοπή των Χριστουγέννων και μετά να πάρει τις αποφάσεις του και να κάνει το report του για το εάν χρειάζεται νέες προσθήκες ή όχι και εάν ναι για ποιές θέσεις.

Κατά τα άλλα το feeling για το μεταγραφικό καθεστώς παραμένει το ίδιο. Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει για έναν ακραίο μπακ (κυρίως αριστερά) και για έναν μεσοεπιθετικό με έφεση το γκολ ενώ ως προς τη θέση του εξτρέμ θα πρέπει να περιμένουμε καθώς φαίνεται ότι ακόμα ο ερυθρόλευκος τεχνικός κάνει τις αξιολογήσεις του (και ειδικά για παίκτες όπως ο Ρόκα). Ήδη διαρρέονται - στον διεθνή Τύπο - ονόματα παικτών όπως ο Μέλε, ο Ρούμπεν Βάργκας και όχι μόνο.