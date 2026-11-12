Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Κάρλος Αλκαράθ έμαθαν τους αντιπάλους τους στην φάση των ομίλων των ATP Finals, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία και το Τορίνο.

Στην Ιταλία και το Τορίνο θα διεξαχθούν από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου έως την επόμενη στις 22 Νοεμβρίου τα Nitto ATP Finals και οι κορυφαίοι τενίστες της χρονιάς ετοιμάζονται για να αγωνιστούν στη τελευταία μεγάλη διοργάνωση.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και νικητής δύο Grand Slam μέσα στο 2026 ( Rolland Garros, US Open). Πρόσφατα, ανέβηκε στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έγινε ο 30ος διαφορετικός τενίστας στο έφτασε στη κορυφή του ATP World Ranking. Μαζί του, διεκδικητής του τροπαίο είναι ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός, Νο.3 στο κόσμο, κατέκτησε μέσα στο 2026 το Australian Open και παρά την απουσία του για 138 μέρες από το ATP Tour, επέστρεψε με φόρα τον Αύγουστο και πήρε το Rolex Paris Masters στη Γαλλία.

Ηχηρές απουσίες από τους τελικούς είναι αυτές του Γιανίκ Σίνερ και του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ιταλός, μετά το Wimbledon δεν αγωνίστηκε ξανά για το 2026 χάνοντας τη πρώτη θέση στο world ranking και θα επιστρέψει στη δράση το 2027 στη νέα σεζόν. Ο θρύλος του τένις αντίστοιχα πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή να μπει στους τελικούς αλλά δεν τα κατάφερε.

Στον πρώτο όμιλο, ο Ζβέρεφ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους Αρτούρ Φις, τον Μπεν Σέλτον και τον Ραφαέλ Χοδάρ.

O Μπεν Σέλτον είναι ίσως ο μόνος που μπορεί να παλέψει μέχρι τέλους για τον τίτλο και να απειλήσει τους Ζβέρεφ και Αλκαράθ. Ο Αμερικανός ήταν φιναλίστ του φετινού US Open και κατέκτησε τέσσερις τίτλους μέσα στο 2026. Ο 24χρονος τενίστας κατέκτησε το φετινό ATP 1000 στον Καναδά, και ηττήθηκε στο πρόσφατο Masters του Παρισιού από τον Αλκαράθ.

O Άρτουρ Φις πέρασε για πρώτη φορά στη καριέρα του στα ATP Finals και έγινε ο πρώτος Γάλλος που θα συμμετάσχει στους τελικούς, μετά από 10 χρόνια και την παρουσία του Γκαέλ Μονφίς, που φέτος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Ο Φις κατέκτησε δύο τίτλους στο Tour τη φετινή χρονιά, όμως δεν είχε καλές εμφανίσεις στα Grand Slam.

Ο Ραφαέλ Χοδάρ, η έκπληξη των φετινών τελικών, θα δώσει για πρώτη φορά το παρών στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Ο 20χρονος Ισπανός ξεκίνησε την χρονιά στη 168η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Με πολύ καλές εμφανίσεις και πορείες τόσο σε τουρνουά Masters, όσο και με την κατάκτηση του ATP 250 στο Μαρόκο, αναρριχήθηκε 158 θέσεις και έφτασε στο Top 10 του κόσμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.11 παγκοσμίως αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς με την πολύ καλή πορεία στο τουρνουά του Παρισιού.

Στον δεύτερο όμιλο, τον Κάρλος Αλκαράθ θα συμοληρώσουν οι Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κομπόλι και Φράνσις Τιάφο.

Ο Μεντβέντεφ επιστρέφει στο ATP Finals έπειτα από απουσία ενός χρόνου, έχοντας πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν. Μέσα στο 2026 κατέκτησε τέσσερις τίτλους, σε Μπρίσμπεϊν, Ντουμπάι, Χανγκζού και Αλμάτι, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Indian Wells Masters. Είναι ο πιο έμπειρος σε επίπεδο τίτλου ATP Finals στον όμιλο, καθώς είχε σηκώσει το τρόπαιο το 2020 και είχε παίξει στον τελικό του 2021.

Ο Κομπόλι αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, καθώς θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ATP Finals. Το 2026 κατέκτησε το τουρνουά του Ακαπούλκο, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Roland Garros, πραγματοποιώντας την κορυφαία πορεία της καριέρας του σε Grand Slam. Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία και στο Wimbledon, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την επιθετικότητά του και την ενέργεια που του δίνει η παρουσία του στην Ιταλία.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία του στο ATP Finals. Το 2026 ο Τιάφο κατέκτησε τον τίτλο στο Χέιλ, ενώ έφτασε στους τελικούς του Ακαπούλκο και του Σινσινάτι. Ξεχωριστή ήταν και η πορεία του στο US Open, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αποκλείοντας μάλιστα τον Μεντβέντεφ. Διαθέτει ισχυρό σερβίς και επιθετικό παιχνίδι, στοιχεία που μπορούν να τον κάνουν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Όμιλοι και πρόγραμμα

Α' ΌΜΙΛΟΣ

1.Αλεξάντερ Ζβέρεφ

2.Μπεν Σέλτον

3.Αρτούρ Φις

4.Ραφαέλ Χοδάρ

Β' ΌΜΙΛΟΣ

1.Κάρλος Αλκαράθ

2.Ντανιίλ Μεντβέντεφ

3.Φλάβιο Κομπόλι

4.Φράνσις Τιάφο

Πρόγραμμα (1η αγωνιστική)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

15:00 Αλεξάντερ Ζβέρεφ-Ραφαέλ Χοδάρ

21:30 Μπεν Σέλτον-Αρτούρ Φις

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου