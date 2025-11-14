O Σίνερ με το απόλυτο στα ημιτελικά στα ATP Finals

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε το εμπόδιο του Μπεν Σέλτον με 2-0 σετ και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ στα ημιτελικά στα ATP Finals στο Τορίνο.

O Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει την αήττητη πορεία του στα ATP Finals στο Τορίνο, στον δρόμο για τη διατήρηση του τροπαίου.

Σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον o 24χρονος νίκησε τον Μπεν Σέλτον με 6-3, 7-6(3) για την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο γκρουπ «Μπγιορν Μποργκ».

Ο Ιταλός μπορεί να έχασε τη μάχη από τον Κάρλος Αλκαράθ για το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, όμως θέλει να κατακτήσει μέσα στην πατρίδα του για δεύτερη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο στα ATP Finals.

The crowd in Turin is singing to Jannik Sinner again after his win over Shelton at the ATP Finals.



“Olé olé olé olé Sinner Sinner”



“Grazie mille” 🥹



Home. 🇮🇹❤️



pic.twitter.com/ivrMi2P9dK November 14, 2025

O Σίνερ στον ημιτελικό του Σαββάτου (15/11, 15:30) θα παίξει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, απέναντι στον οποίο μετρά μόνο νίκες στα 12 παιχνίδια που έχουν δώσει, με την αρχή να γίνεται το 2019 από τον τελικό στα Next Gen ATP Finals.

Αντίθετα το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής στο Τορίνο είναι αυτό ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ (21:30) με τον νικητή να είναι ο αντίπαλος του Κάρλος Αλκαράθ στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.