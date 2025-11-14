O Αλκαράθ και με τη... βούλα στο Νο.1

Ο Κάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 2-0 σετ «σφράγισε» την παραμονή του στο No.1 και πήρε μαζί του τον Άλεξ Ντε Μινόρ στα ημιτελικά στα ATP Finals.

O Kάρλος Αλκαράθ έκανε το «δώρο» στον Άλεξ Ντε Μινόρ, ο Ισπανός νίκησε τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-4, 6-1, έκανε το τρία στα τρία στον όμιλο «Τζίμι Κόνορς» και πήρε μαζί του τον Αυστραλό στα ημιτελικά στα ATP Finals στο Τορίνο.

Όμως το πιο σημαντικό για τον Ισπανό είναι ότι πέτυχε τη νίκη που θα τον διατηρήσει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τέλος της χρονιάς, έναντι του Γιάνικ Σίνερ, κάτι που πετυχαίνει για 2η φορά στην καριέρα του, όταν το 2022, όταν έγινε ο νεαρότερος παίκτης που τελειώνει μια χρονιά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 22χρονος Αλκαράθ μετρά οκτώ τίτλους μέσα στο 2025, ανάμεσά τους το Roland Garros και το US Open και στην πόλη του Πιεμόντε θέλει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα.

«Για να είμαι ειλικρινής, σημαίνει τα πάντα για μένα. Το No.1 στο τέλος της χρονιάς είναι πάντα ένας στόχος. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή της χρονιάς το έβλεπα πολύ μακριά. Ο Γιάνικ να είναι εκεί, να κερδίζει σχεδόν κάθε τουρνουά που παίζει. Από τα μέσα της σεζόν μέχρι τώρα έβαλα στόχο για το Νο.1 επειδή το πίστευα.

Είχα την ευκαιρία να παίξω σπουδαίο τένις σε πολλά τουρνουά στη σειρά για να πλησιάσω τον Γιάνικ. Στα τελευταία τρία, τέσσερα τουρνουά της παλέψαμε σώμα με σώμα γι αυτή τη θέση και τελικά τα κατάφερα. Για μένα, σημαίνει τα πάντα. Η δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν. Σκαμπανεβάσματα, επιστροφές... Είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα μου και τον εαυτό μου» δήλωσε ο Αλκαράθ.

Carlos Alcaraz finishes the year as World No. 1



🇪🇸 pic.twitter.com/i3o3oWFvBv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2025

Στα ημιτελικά στα ATP Finals στον ημιτελικό του Σαββάτου (15/11), ως 1ος στον όμιλό του θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της Παρασκευής (14/11) ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Ο Ντε Μινόρ, ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει επί του Τέιλορ Φριτζ, για πρώτη φορά θα παίξει στα ημιτελικά στα ATP Finals, κόντρα στον κάτοχο του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, που έχει εξασφαλίσει την 1η θέση στον όμιλο «Μπγιορν Μποργκ» και την Παρασκευή (14/11) θα παίξει με τον Μπεν Σέλτον.