ATP Finals: Φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα (vid)

Δημήτρης Μύτικας
πρόταση γάμου, ATP Finals
Ο κόσμος στις κερκίδες έκλεψε για λίγο τη λάμψη των παικτών στα ATP Finals όταν ένας άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Δείτε το βίντεο...

Πρόταση γάμου είχε το πρόγραμμα στα ATP Finals που λαμβάνουν χώρα στο Τορίνο! Μία πολύ ωραία στιγμή εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ανάμεσα στα σετ των παιχνιδιών στο τελευταίο τουρνουά της σεζόν για τους άνδρες.

Εκεί, ένας φίλαθλος είχε προετοιμάσει να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με τους camera men να βοηθούν τους στην προσπάθειά του. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μικρή παύση ανάμεσα στα σετ, οι κάμερες έδειξαν στη μεριά που καθόταν το ζευγάρι και έτσι άρχισαν όλα.

Ο άνδρας έβγαλε από την τσέπη του κουτάκι με το δαχτυλίδι, η γυναίκα το κατάλαβε και όπως δείχνει η αντίδρασή της σοκαρίστηκε. Ο σύντροφός της γονάτισε, της έκανε τη πρόταση γάμου και η δύο πανευτυχής του απάντησε θετικά παίρνοντάς τον αγκαλιά.

Δείτε Επίσης

Αλκαράθ: Μία νίκη μακριά από το Year end No.1
Κάρλος Αλκαράθ, ATP Finals

Φυσικά, το κοινό χειροκρότησε την ενέργεια αυτή, καθώς και το ζευγάρι το οποίο πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου.

 

Το βίντεο με την πρόταση γάμου

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP FINALS Τελευταία Νέα