Ο κόσμος στις κερκίδες έκλεψε για λίγο τη λάμψη των παικτών στα ATP Finals όταν ένας άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Δείτε το βίντεο...

Πρόταση γάμου είχε το πρόγραμμα στα ATP Finals που λαμβάνουν χώρα στο Τορίνο! Μία πολύ ωραία στιγμή εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ανάμεσα στα σετ των παιχνιδιών στο τελευταίο τουρνουά της σεζόν για τους άνδρες.

Εκεί, ένας φίλαθλος είχε προετοιμάσει να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με τους camera men να βοηθούν τους στην προσπάθειά του. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μικρή παύση ανάμεσα στα σετ, οι κάμερες έδειξαν στη μεριά που καθόταν το ζευγάρι και έτσι άρχισαν όλα.

Ο άνδρας έβγαλε από την τσέπη του κουτάκι με το δαχτυλίδι, η γυναίκα το κατάλαβε και όπως δείχνει η αντίδρασή της σοκαρίστηκε. Ο σύντροφός της γονάτισε, της έκανε τη πρόταση γάμου και η δύο πανευτυχής του απάντησε θετικά παίρνοντάς τον αγκαλιά.

Φυσικά, το κοινό χειροκρότησε την ενέργεια αυτή, καθώς και το ζευγάρι το οποίο πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου.

Το βίντεο με την πρόταση γάμου