Ο Χρήστος Τζόλης γιόρτασε με τη ψυχή του το πρωτάθλημα με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, χορεύοντας συρτάκι με τους συμπαίκτες του αλά ελληνικά.

Το σήκωσε και το γιόρτασε με άκρως ελληνικό τρόπο ο Χρήστος Τζόλης, χορεύοντας συρτάκι! Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο matchball τίτλου κόντρα στη Μαλίν, καθώς με γκολ και ασίστ της έδωσε τον πολύτιμο βαθμό, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ αρκούσε για να τη στέψει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο για 20η φορά στην ιστορία της.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με σουτάρα έξω από την περιοχή στο 17΄, προτού οι γηπεδούχοι φέρουν το ματς στα ίσα στις αρχές του β΄μέρους. Τρία λεπτά αργότερα ωστόσο ο Τζόλης τροφοδότησε τον Τρεσόλντι με δική του ασίστ για το 2-1 της Μπριζ, η οποία δεν άργησε να ανακτήσει το προβάδισμα.

Η ισοφάριση της Μαλίν σε 2-2 στο 87΄θα μπορούσε να δώσει παράταση στη στέψη, όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τη σειρά της στραβοπάτησε κόντρα στη Γάνδη και το 0-0 έθεσε οριστικό τέλος στην κούρσα για τον πρωταθλητή, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Κάπως έτσι ο Τζόλης πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και μάλιστα με φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή! Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής εξτρέμ γιόρτασε με τη ψυχή του τον τίτλο στο Βέλγιο, αφού χόρεψε συρτάκι με τους συμπαίκτες του αλά ελληνικά.

