O Κάρλος Αλκαράθ πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στα ATP Finals κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ με σκορ 6-7(2), 7-5, 6-3 και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από το να τερματίσει στο Νο.1 του κόσμου στο τέλος της σεζόν.

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στα σετ, αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε τη νίκη κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ και πλέον είναι μία νίκη μακριά από το Year-end No.1. Ο νεαρός Ισπανός πήρε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στα ATP Finals και εκτός απροόπτου βρίσκεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ήταν άκρως ανταγωνιστική και αυτό έγινε ξεκάθαρο από το πρώτο σετ. Οι δύο τενίστες έκαναν από ένα break και ήταν σταθεροί πίσω από το σερβίς τους με αποτέλεσμα το προβάδισμα στο ματς να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ο Αμερικανός τενίστας ήταν ανώτερος και με 7-2 έκλεισε το σετ για να πάρει κεφάλι στον αγώνα με 7-6(2).

Παρόμοια έκβαση είχε και το δεύτερο σετ. Αμφότεροι διατήρησαν το σερβίς τους, βρίσκοντας λύσεις στα break points του αντιπάλους τους. Πήγαν ισόπαλοι μέχρι το 10ο game (5-5). Ο Αλκαράθ έκανε το 6-5 και όταν ο Φριτζ σέρβιρε για να στείλει το ματς σε tie-break κατάφερε να κάνει το break για να στείλει το ματς με 7-5 σε τρίτο και τελευταίο σετ.

Στο τρίτο σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ βρήκε σχετικά γρήγορα το break. Κατάφερε να το διατηρήσει και να πάρει απόσταση τριών games (5-2). Στο σερβίς του Τέιλορ Φριτζ είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το ματς, ωστόσο αυτό το πέτυχε στο 9o game, κάνοντας το 6-3 για να πανηγυρίσει τη νίκη.