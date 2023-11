O Γιάνικ Σίνερ νικώντας τον Χόλγκερ Ρούνε με 2-1, πήρε μαζί του τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.

O Γιάνικ Σίνερ κράτησε στο Τορίνο και στα ATP Finals τον κάτοχο του τίτλου Νόβακ Τζόκοβιτς. Σε ένα μεγάλο ντέρμπι στο Pala Alpitour ο Ιταλός νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-2, 5-7, 6-4 παίρνοντας μαζί του στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος έχοντας χάσει σετ στη νίκη του επί του Χουρκάτζ με 2-1, θα έμενε εκτός συνέχειας αν ο Ρούνε νικούσε τον Σίνερ, όμως ο 20χρονος Δανός δεν τα κατάφερε.

O 22χρονος Σίνερ με τρεις νίκες πήρε την 1η θέση στον «πράσινο» όμιλο, ο Τζόκοβιτς πέρασε ως 2ος, ενώ ο Ρούνε αποκλείστηκε.

Novak will be there...



NO MATTER WHAT!



Defending champion @DjokerNole qualifies for the semi-finals of the #NittoATPFinalsfor the 12th time! pic.twitter.com/0zirx5Y0KA