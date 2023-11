Έντονη είναι η ανησυχία για την παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στα ATP Finals στο Τορίνο, καθώς για δεύτερη ημέρα δεν ολοκλήρωσε την προπόνησή του.

Παραμονές έναρξης των ATP Finals στο Τορίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε στη μέση την προπόνηση για δεύτερη διαδοχική ημέρα.



Ο Τσιτσιπάς σταμάτησε την προπόνηση του Σαββάτου (11/11) με τον Κάρλος Αλκαράθ και οι ανησυχίες για την παρουσία του στη διοργάνωση γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Ο 25χρονος Έλληνας παίκτης φαίρεται να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον ώμο και στον αγκώνα.

Looks like Stefanos feels some discomfort in his back and had to retire from practice.



