ATP Finals: Πρωταθλητές στο διπλό οι Γάλλοι Ερμπέρ-Μασού (vids)

Οι Γάλλοι Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ και Νικολάς Μασού ήταν οι μεγάλοι νικητές στο διπλό στα ATP Finals του Τορίνο.

Ο Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ και ο Νικολά Μασού θριάμβευσαν στο διπλό στο ATP Finals στο Τορίνο.

Οι Γάλλοι κέρδισαν με 6-4, 7-6 (0) τους Ραζίβ Ραμ και Τζο Σάλσμπουρι στον τελικό αν και είχαν χάσει από το ίδιο δίδυμο στον όμιλο.

Οι Ραμ-Σάλσμπουρι απέκλεισαν στα ημιτελικά τους Νο1 κόσμου Πάβιτς-Μέτκιτς αλλά δεν μπόρεσαν να "εξαργυρώσουν" αυτή τη νίκη στον τελικό.

Οι Ερμπέρ-Μασού είχαν κερδίσει το ATP Finals και το 2019 και φτάνουν συνολικά τους 20 τίτλους. Φυσικά ο μεγαλύτερος τους μέσα στο 2021 ήταν το Roland Garros.

Sealed with an ace



The moment @nmahut & @p2hugz won the 2021 #NittoATPFinals Title! pic.twitter.com/4cfIUzCjmh