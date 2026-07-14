Ο Τάχα Άλι παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ με ένα βίντεο που ουσιαστικά εκθειάζει την ταχύτητά του.

Ο Τάχα Άλι είναι κι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ υπέγραψε στον Δικέφαλο έως το 2029 και οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν το δυνατό στοιχείο του νέου τους μεταγραφικού αποκτήματος, που είναι η ταχύτητά του.

Ο Τάχα Άλι φτάνει στην Τούμπα, παρατηρεί το γήπεδο και στη συνέχεια γίνεται «άνεμος». Περνάει από τα γραφεία, υπογράφει το συμβόλαιό του και βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Γίνεται ξανά «καπνός» και ανεβαίνει στις εξέδρες...

Το βίντεο του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι