Ρούμπλεφ: «Με πήρε ο ύπνος πριν τον αγώνα με τον Τσιτσιπά» (vid)

O Αντρέι Ρούμπλεφ διηγήθηκε μια ωραία ιστορία που προηγήθηκε του αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο ATP Finals στο Τορίνο.

Συμβαίνουν και αυτά και στους καλύτερους παίκτες.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ που στην πρεμιέρα του ATP Finals στο Τορίνο επικράτησε με 2-0 σετ του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από τον αγώνα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για κάτι αστείο που του συνέβη.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο5 κόσμου αποκοιμήθηκε, δεν άκουσε το ξυπνητήρι αλλά δεν έχασε το παιχνίδι!

«Το ματς ήταν στις 9 και είχα πολύ χρόνο μέσα στη μέρα, οπότε αποφάσισα να κοιμηθώ. Κανονικά, δεν κοιμάμαι καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμα και όταν προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω. Την Δευτέρα κοιμήθηκα πάνω από μια ώρα. Είχα βάλει ξυπνητήρι στις 6 και όταν ξύπνησα ήταν σκοτάδι και ένιωσα διαλυμένος.

Ήταν όπως όταν σε ξυπνάνε στις 7 το πρωί. Σκεφτόμουν να κοιμηθώ άλλη μισή ώρα, γιατί αυτό κάνω συνήθως το πρωί, βάζω πολλά ξυπνητήρια και νιώθω ότι κοιμάμαι περισσότερο. Είδα ότι ήταν 6 το απόγευμα και δεν το πίστευα! Σκεφτόμουν πως είναι δυνατόν; μήπως χάλασε το κινητό μου; Μετά συνειδητοποίησα ότι με πήρε ο ύπνος το απόγευμα και πως έπαιζα σε λίγες ώρες, οπότε έπρεπε να σηκωθώ», είπε ο Ρώσος.



"Normally, in the morning I set many alarms so I can sleep longer"



A *very* relatable pre-match story from @AndreyRublev97 pic.twitter.com/9LjYjfRJxo