Χωρίς απουσίες θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός (17/5,19:30), στο τελευταίο παιχνίδι των playoffs της Super League και με στόχο τη 2η θέση.

Ο Ολυμπιακός πλήρης και χωρίς αγωνιστικά προβλήματα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με μοναδικό στόχο το να εξασφαλίσει τη 2η θέση που θα τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.

Σέντρα αύριο (17/5) στις 19:30, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης τους 25 παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για την κρίσιμη αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής των playoffs.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.