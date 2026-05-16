Ολυμπιακός: Πάνοπλος για το ματς με την ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός πλήρης και χωρίς αγωνιστικά προβλήματα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με μοναδικό στόχο το να εξασφαλίσει τη 2η θέση που θα τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
Σέντρα αύριο (17/5) στις 19:30, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης τους 25 παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για την κρίσιμη αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής των playoffs.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
#AEKOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/sou8Ca8tLV— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.